Seyrantepe'de İş Makinesi Taşıyan Tır Üst Geçide Takıldı
1 saat önce
Seyrantepe'de iş makinesi taşıyan tır üst geçide takıldı Yüksekliği hesaplayamayan sürücü kullandığı tır ile üst geçide takıldıİSTANBUL - Seyrantepe'de iş makinesi taşıyan bir tır, yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide takılarak sıkıştı.
Seyrantepe'de iş makinesi taşıyan tır üst geçide takıldı
Yüksekliği hesaplayamayan sürücü kullandığı tır ile üst geçide takıldı
İSTANBUL - Seyrantepe'de iş makinesi taşıyan bir tır, yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide takılarak sıkıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda tırın lastikleri indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Beşiktaş
tünele iş makinesi taşıyan bir tır, Seyrantepe'de bir üst geçide takılarak yolda kaldı. Sürücünün dikkatsizliği sonucu üst geçide takılarak sıkışan 53 K 7137 plakalı tırı kurtarmak için olay yerine çok sayıda ekip geldi. Ekiplerin 1 buçuk saati bulan uzun uğraşları sonucu tırın lastikleri indirilerek takılı kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarma süresince caddede yoğun trafik oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:15 Kaynak: İHA
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