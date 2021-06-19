Seyrantepe Mahallesi'nde Doğal Gaz Altyapı Çalışmalarına Başlandı - Son Dakika

Seyrantepe Mahallesi'nde Doğal Gaz Altyapı Çalışmalarına Başlandı
19.06.2021 18:05
SEYRANTEPE MAHALLESİ'NDE DOĞAL GAZ ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDIGeçtiğimiz günlerde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile Armagaz Yalova Müdürü Andaç Karalıkay arasında imzalanan protokol ardından Seyrantepe Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.
SEYRANTEPE MAHALLESİ'NDE DOĞAL GAZ ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Geçtiğimiz günlerde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile Armagaz Yalova Müdürü Andaç Karalıkay arasında imzalanan protokol ardından Seyrantepe Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı. Çözüm odaklı çalışmalara ve projelere imza attıklarını belirten Başkan Vekili Tutuk; "Şehrimizin tek doğal gaza kavuşamayan mahallesi Seyrantepe Mahallemizdi. Yapmış olduğumuz girişimler ve görüşmeler neticesinde bu ay içinde Armagaz ile karşılıklı protokol imzaladık. Protokolün imzalanmasından kısa bir süre içerisinde de mahallemizde altyapı çalışmalarına başlandı. Çözüm odaklı yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde mahallemiz kısa süre içerisinde doğal gaza kavuşacak" dedi.
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