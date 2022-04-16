Seyrantepe TEM'de tır damperi tabelaya çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyrantepe TEM'de tır damperi tabelaya çarptı

16.04.2022 18:01
Seyrantepe TEM'de tır damperi tabelaya çarptı

- Seyrantepe TEM bağlantı yolunda tır damperi yön tabelasına çarptı.

- Seyrantepe TEM bağlantı yolunda tır damperi yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, oluşan uzun araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Seyrantepe TEM Hasdal Kavşağı istikametinde seyir halinde ilerleyen bir tırın damperi açıldı. Açılan damper yön tabelasına çarptı. Meydana gelen olayda kimse yaralanmazken uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hasarlı halde duran yön tabelasını kontrollü bir şekilde keserken, kaza nedeniyle oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

YORUMLAR
500
Seyrantepe TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden açılan bir hafriyat kamyonu damperi, yön tabelasına çarptı Seyrantepe TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden açılan bir hafriyat kamyonu damperi, yön tabelasına çarptı Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, yol tabelasına çarptı: Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, yol tabelasına çarptı: Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyrantepe TEM'de tır damperi tabelaya çarptı - Son Dakika


Son Dakika
18:52 Ayrı yaşadığı eşinden haber alamayınca ekiplere haber verdi! Matematik öğretmeni evinin banyosunda ölü bulundu
18:19 Peş peşe 6. galibiyet! Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu
18:10 Kritik maçta son saniyede gol geldi! Altay, sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı
17:54 83 yaşındaki Ukraynalı bir kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askeri tarafından tecavüze uğradım, o anlarda ölmeyi diledim
17:51 İlk başta her şey güzel başlamıştı! Kocası eve evlatlık çocuk getiren kadın, zaman içinde fark ettiği detayla dehşete düştü
17:47 Zelenski tüm dünyayı uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir
17:33 Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, yol tabelasına çarptı: Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı
17:30 4 kadın çaldıkları parayı trafikte etrafa saçtı! Kimse ne olduğunu anlamadı
17:18 Tüpünü eline alan taraftar sosyal medyayı karıştırdı: Abdullah hocam, bu millet yakar ortalığı
16:43 İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK'dan kaçan örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 19:02:22. #1.11#
SON DAKİKA: Seyrantepe TEM'de tır damperi tabelaya çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement