Son Dakika Haberleri: Seyrantepe Tem Otoyolu Kenarında İncelenen Şüpheli Paketten El Yapımı Patlayıcı ve Bomba...

Seyrantepe Tem Otoyolu Kenarında İncelenen Şüpheli Paketten El Yapımı Patlayıcı ve Bomba...

1 saat önce

- Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı.

- Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı. Patlayıcı bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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