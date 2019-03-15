Seyrantepe Tem Otoyolu Kenarında İncelenen Şüpheli Paketten El Yapımı Patlayıcı ve Bomba...
1 saat önce
- Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı.
- Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı. Patlayıcı bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:49 Kaynak: İHA
Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (1)
Seyrantepe Tem Otoyolu Kenarında İncelenen Şüpheli Paketten El Yapımı Patlayıcı ve Bomba...
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