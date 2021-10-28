Üye Girişi
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis - Son Dakika

"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis

28.10.2021 11:58

Tuzla'da özel ders verdiği 13 yaşındaki öğrencisine dua okuyup "Şeytan çıkaracağım" diyerek cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan öğretmen B.A.E., 16 yıl hapse çarptırıldı.

Tuzla'da 8 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda 9. sınıf öğrencisi E.M.U.(13), özel ders aldığı ve aynı zamanda komşusu olan İngilizce öğretmeni B.A.E.'nin evine gitti. B.A.E., çocuğa 50 lira para vermek istediğini söyleyerek, "Bu parayı sana papaz gönderdi" şeklinde sözler söyledi. Hristiyanlık ile ilgili hikayeler anlatan ve dua okuyup şeytan çıkaracağını söyleyen B.A.E., gözlerini siyah bir bezle bağladığı çocuğun soyunmasını istedi. Dua ederek 'şeytanlar çıkacak' deyip mağdura cinsel istismarda bulundu.

AĞLAYARAK ANNESİNE ANLATTI

13 yaşındaki E.M.U., yaşadığı korkunç olayı annesine, "Dün gece çok kötü şeyler oldu. B.A.E., bana çok kötü şeyler yaptı" sözleriyle anlattı, ağlamaya başladı. Şikayet üzerine tutuklanan öğretmen B.A.E. hakkında, "Eğitici, öğretici yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

SANIK AVUKATI BERAAT İSTEDİ

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağladı. Karar duruşmasına, tutuklu sanık B.A.E. cezaevinden getirilirken, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, "Müvekkilimin suçu işlediğine dair delil bulunmamaktadır" diyerek sanığın beraatini ve tahliyesini istedi.

"BEN KESİNLİKLE BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Son sözü sorulan sanık ise, "Ben kesinlikle böyle bir suçu işlemedim. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek birisi değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

MAHKEMEDEN 16 YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık B.A.E.'yi 15 yaşını doldurmamış mağdura karşı işlediği 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın aşamalardaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, sanık lehine takdiri indirim sebepleri bulunmadığından cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Şeytan çıkaracağım diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis

İngilizce, Tuzla, Eylül, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Şeytan çıkaracağım' diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor 13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi 12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme
BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi 12:00 BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz

Son Dakika Haberleri
13:10 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar
13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor
12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
12:28 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme
12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor
11:57 "Köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına belediyeden yalanlama geldi: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
11:37 Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar         
13:11
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?         
12:30
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 13:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: "Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement