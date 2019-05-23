Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerine soruşturma (3)
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VALİLİKTEN AÇIKLAMAKırklareli Valiliği'nce Şeytan Deresi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili sudan numunelerin alındığı ve incelemenin sürdürüldüğü açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:48 Kaynak: DHA
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kırklareli Valiliği'nce Şeytan Deresi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili sudan numunelerin alındığı ve incelemenin sürdürüldüğü açıklandı. Valiliğin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, şöyle denildi:
"İlimiz, Babaeski ilçesi sınırlarında bulunan Şeytan Deresi'nde balık ölümlerinin gerçekleştiği konusunda gelen şikayetler ve yapılan haberler üzerine Jandarma Komutanlığı, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, 20-22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde balık ölümü gerçekleşen Değirmencik köyü ile Asilbeyli köyü arasında bulunan dere boyunca denetimler gerçekleştirilmiş olup, bu dereye deşarjı olabilecek bazı işletmelerden de akredite olmuş laboratuvar yetkilileri tarafından numuneler alınmıştır. Numunelerin analiz sonuçları doğrultusunda Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir."
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