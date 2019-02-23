Şeytan-i İns Filmi

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Anne ve babası yıllar önce ölen Semih, anneannesi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır. Semih, anne ve babasının trafik kazası sonucu öldüğünü bilmektedir fakat gerçekte olanlar bambaşkadır. Semih'in ailesi, otuz yıl önce işledikleri bir günah nedeniyle ölmüştür. Semih her ne kadar gerçekleri bilmese de, son dönemde tuhaf rüyalar görmeye başlayınca, geçmişini sorgulamaya başlar. Artık geçmişi hakkında saklı gerçekleri öğrenmek isteyen Semih, bunun için doğduğu köye gitmeye karar verir. Ona çıktığı bu yolcuklukta, sevgilisi Aylin ve arkadaşları Efe ve Burcu da eşlik eder. Ancak köye vardıklarında hiç de beklemedikleri durumlarla karşı karşıya kalırlar. Semih bir yandan başlarına gelen garip ve korkunç olaylardan kurtulmaya çalışırken bir yandan da Salih adındaki bir adamı aramaya başlar. Salih, Semih'in aradığı tüm cevapları bilmektedir ve geçmişteki günahların bedelini Semih'e ödetmeye kararlıdır.Gökhan ArıGökhan ArıEmre Özmen, Derya Çavuşoğlu, Oğuz Şenol, Damla Özovalı, Bertan Dirikolu, Özge Dörter, İsmail Ülgey, Halil Can, Sefa ZenginKorkuŞeytan-i İnsSuare Film2019TürkiyeTürkçeCJ Entertainment Turkey22.03.2019