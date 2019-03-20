Son Dakika Haberleri: Şeytan Oyunu Filmi

Şeytan Oyunu Filmi

1 saat önce

Şeytan Oyunu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeytan Oyunu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmenliğini ve senaristliğini Kadir Genç'in üstlendiği korku, gerilim türündeki 'Şeytan Oyunu' filminin kadrosunda Niyazi Aydın, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Kadir Genç
Senaryo: Kadir Genç
Oyuncular: Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı, Niyazi Ayaydın
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Şeytan Oyunu
Yapımcı Firma: Makinist Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 70 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 29.03.2019

Şeytan Oyunu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Genç, Sinema
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