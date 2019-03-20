Şeytan Oyunu Filmi
1 saat önce
Şeytan Oyunu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeytan Oyunu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Kadir Genç
'in üstlendiği korku, gerilim türündeki 'Şeytan Oyunu' film
inin kadrosunda Niyazi Aydın
, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Kadir GençSenaryo:
Kadir GençOyuncular:
Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı, Niyazi AyaydınFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Şeytan OyunuYapımcı Firma: Makinist
FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
70 dk.Dağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
29.03.2019Şeytan Oyunu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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