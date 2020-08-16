'Şeytan Şehri Kayalıkları' doğal oluşumu ve güzelliğiyle hayran bırakıyor - Son Dakika

'Şeytan Şehri Kayalıkları' doğal oluşumu ve güzelliğiyle hayran bırakıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde görüntüsü kadar isminin de ilginç olduğu 'Şeytan Şehri Kayalıkları' görenlerin ilgisini çekiyor

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde görüntüsü kadar isminin de ilginç olduğu 'Şeytan Şehri Kayalıkları' görenlerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ın Divriği ilçesi Maltepe köyü yakınlarında bulunan yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla oluşan doğal güzellik görüntüsüyle hayran bırakıyor. Doğal güzelliğe geceleri ay ışığının yansıması ve rüzgar sesinin de etkisiyle oluşan ürkütücü görüntü yöre halkının buraya 'Şeytan Şehri Kayalıkları' adını vermesine neden olmuş. Şeytan Kayalıkları olarak belirtilen doğal güzellik Kapadokya'daki dünyaca ünlü Peri bacalarına benzerliğiyle de dikkat çekiyor. İsmi ürkütücü olsa da kayalıklar sahip oldukları farklı jeolojik yapı, rengi ve simetrisi ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Havadan da görüntülenen gizli kalmış bu doğal güzelliğe ilgi gün geçtikçe artıyor.

Zamanla ilgi daha da artacak

Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Şeytan Kayalıklarının zamanla daha çok ilgi göreceğine dikkat çekerek, " Şeytan Kayalıkları bizim şehrimize 15 kilometre mesafede olan bir doğal tabiat güzelliğidir. Peri bacaları dünya çapında ün yaptı çünkü orası biraz daha turistik Ege Bölgesine yakın ve Akdeniz Bölgesine yakın. Biz de burada böyle bozulmamış bir yerimiz var bizde bunu turizme katıyoruz. Peri Bacaları kadar ilgi çekmiyor ama ilerde çekecek. Çünkü insanlar şunu istiyor artık. 'Ben Ürgüp'ü gezdim ama Divriği gezmedim oraya da bir gideyim' diyor. Turizmde şu oluştu. Eskiden insanlar denize gitmek istiyordu artık kültür turizmi denilen bir kavram oluştu. Ondan dolayı da biz şanslıyız. Zamanla biz öne çıkacağız. Yarışmacı olarak yanımızda gelen yok çünkü eşsiziz. Şeytan kayalıkları peri Bacaları, oraya gittiğinizde ruhunuzu dinlendiriyorsunuz gözünüzü dinlendiriyorsunuz. Buradan Nevşehir'e gitmeye gerek yok. Divriği ilçesine gelin Peri Bacaları hissini yaşayın" dedi.

"Herkesi Şeytan Kayalıklarını görmeye davet ediyoruz"

İlçe de yaşayan Gazi Doğan ise herkesi Şeytan Kayalıklarını görmeye davet ettiklerini belirterek, " Divriği ilçesine yaklaşık yarım saatlik uzaklıkta tanınmayan bilinmeyen güzellikteyiz. Şeytan kayalıkları olarak adlandırılan bir yerdeyiz. Şeytan Kayalıklarının denmesinin nedeni, Köylülerin gece buradan geçerken rüzgarında etkisiyle uğultuların kulaklarına değişik bir ses gelmesi ve ay ışığının yansıyan o görüntülerin sanki canavar kafası böyle hayal kurdukları korkunç kahramanlar gibi onları algılamasıyla oluşan bir adlandırmadır. Nevşehir'deki Peri Bacalarına benzediği söylenir. Yeni yeni tanınmaya başlandı. Herkesi Şeytan Kayalıklarını görmeye davet ediyoruz.