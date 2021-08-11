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'Şeytan Tahtı' tüyler ürpertici senaryosuyla Bergama'da çekilecek - Son Dakika

'Şeytan Tahtı' tüyler ürpertici senaryosuyla Bergama'da çekilecek

11.08.2021 15:29
'Şeytan Tahtı' tüyler ürpertici senaryosuyla Bergama'da çekilecek, System.String[]

Senarist-Yönetmen İbrahim Kubilay Güneş'in 6 yıldır üzerinde çalıştığı senaryo İzmir Bergama'da çekilecek.

Başrol oyuncusu için son görüşmelerin yapıldığı film oldukça iddialı bir korku filmi olacak. Bir üçlemenin ilk filmi olarak çekilecek 'Şeytan Tahtı'nın oyuncu kadrosunda Levent Öktem, Güneş Berberoğlu, Ali Balkan Avcı yer alacak.

Şeytan Tahtı, kutsal kitaplarda ve mitlerde geçen Şeytan karakterini gerçekçi bir hikaye ile beyaz perdeye taşıyacak. Filmin uygulayıcı yapımcısı Ufuk Su olacak. Su, dünyaca ünlü birçok Hint filminde yapım ekibinde yer alarak büyük başarılara imza atmıştı. Özgün senaryosu ile dünyada da ses getireceğine inanan yapım ekibinde görüntü yönetmeni koltuğunda usta isimlerden Zafer Kılıç oturacak.

Şeytan Tahtı'nın senaristi ve yönetmeni İbrahim Kubilay Güneş'in dünyaca ünlü yönetmen Tarantino'ya aşırı benzeyen hayat hikayesinde bu film, adeta bir dönüm noktası olacak. Güneş'in çalıştığı benzer projelerde ekip arkadaşlarının başlarına gelen üzücü olayların ardından filmi kendinin çekme kararı alması da filme ayrı bir önem katıyor.

Senaryolarını yazarken gerçekçi olması adına 6 ay bir akıl hastanesine gidip gelen Güneş, bu film içinde Türkiye'deki tüm yeraltı kentlerini yıllarca araştırdı. Daha önce yazdığı senaryoların bazıları çalınan bazıları ise 'Altın Portakal' alan Güneş, bu filmle dünya seyircisine hitap edeceklerini söyledi. Aradığı karakteri Çanakkale'de yaşayan 60 yaşlarında büyü bozan bir kadının çektiği gerçek ve ürpertici bir videoda bulan Güneş, filmin Bergama'da yer alan Kızılavlu Kilisesi'nde çekileceğini söyledi.

Senarist ve Yönetmen İbrahim Kubilay Güneş, "Gerilim-korku türünde 5-6 yıldan beri üzerinde çalıştığımız senaryoyu hayata geçireceğiz. Türkiye'de standartların üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Biraz evrensel bir hikayemiz var. Bütün mitlere, dinlere ve tarihe dayalı bir hikaye. Bir karakterimiz var. O karakteri canlandıracağız. Güzel bir film yapmak istiyoruz. Filmimizin adı 'Şeytan Tahtı' olacak. İzmir Bergama'da geçiyor. 'Kızılavlu' denen bir kilise var. Kutsal kitapta ve İncil'de yazılan ve arkeologlar tarafından kalıntısı kesinleşmiş tek kilise. Filmi orada çekeceğiz. Filmde bir yolculuğumuz var. Film bir günü anlatıyor. Bir günde geçecek olaylar. Filmin sonrasında da ikinci filmle daha büyük bir prodüksiyonla devam edeceğiz. Dünya genelindeki sinema izleyicisi için bu filmi çekeceğim. Tüm dünya seyircisine hitap eden bir film çekeceğiz. Filmin dağıtım firması Mars Film olacak.

Filmin uygulayıcı yapımcısı Ufuk Su, "Kubilay'la birlikte sağlam bir şey yapalım dedik. Filmde yapım koordinatörlüğü, menajerlik ve yapım sorumlusu görevlerim var. Sinemanın Kralları ve Kraliçeleri İzmir Temsilcisiyim. Konservatuvar mezunuyum. Yıllar önce oyuncuyken bir anda cast direktörü oldum. Dünyaca ünlü Hint filmlerinde çalıştım. Ben en başından beri bu filme çok güveniyorum ve inanıyorum. Türkiye'den dünyaya ulaşacak bir film çekeceğiz. İzmir duyulsun, Bergama duyulsun istiyoruz. Sanatsal açıdan İzmir ve Bergama'yı tanıtmak istiyoruz. Oyuncu kadrosu olarak görüşme aşamasında olduğumuz çok oyuncu var. Bizim frekansımızda olan oyuncularla yola çıkacağız." şeklinde konuştu.

Filmin görüntü yönetmeni Zafer Kılıç, "Türk sinemasında çokça yapıldığı gibi maneviyat tarafının ön planda olmayacak. 4 kutsal kitapta geçen bir şeytan tarifi ile filmi çekeceğiz. Türkiye korku filmi sektöründen biraz farklı olacak filmimiz. Dünyaya hitap edecek bir film olacak. İnsanları ayetlerin yüksek sesle okunarak etkilemeye çalışacağımız bir tarzımız olmayacak. Hem Bergama'nın hem de İzmir'in tanıtımı açısından önem arz edecek. Devlet tiyatrolarında çeviri oyunlar oynanıyor. Ya da filmlerimizde uyarlama senaryolar yer alıyor. Kendimize özgü senaryolar olsun istiyoruz. Yazan arkadaşımızın hayalini en güzel şekilde ekrana yansıtacağız" dedi.

'Şeytan Tahtı' tüyler ürpertici senaryosuyla Bergama'da çekilecek

Yönetmen, Bergama, İzmir, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Şeytan Tahtı' tüyler ürpertici senaryosuyla Bergama'da çekilecek - Son Dakika


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