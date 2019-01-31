Şeytan Tozu'nun Gizemi

Leo Perutz'un Şeytan Tozu adlı yapıtı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisi'nde yerini aldı.

Kitlenin manipülasyonu üzerine ustaca yazılmış, 1930'ların başında geçen bu romanda yazar bizi gizemli bir eski dünya atmosferine buyur ediyor. Girdiği komanın ardından hastanede bilinci yerine gelen Dr. Amberg, Vestfalya'nın hâlâ feodal dönemi yaşayan uzak bir köyünde doktor olarak işe başladığını hatırlar. Hizmetine girdiği Baron von Malchin, Kutsal Roma İmparatorluğu'nu canlandırma düşleri kurmakta, hatta iktidarı devralacak bir veliaht yetiştirmektedir. Baronun Tanrı inancını dünyaya geri getirmek için laboratuvarda çavdar mahmuzundan damıttığı uyuşturucu ise köy halkını felaketin eşiğine getirmiştir. Amberg'in hatırladığı bütün bu olaylar gerçek midir? Yoksa doktorların ileri sürdüğü gibi komadayken gördüğü rüyalardan mı ibarettir?

Şeytan Tozu Zehra Aksu Yılmazer'in özenli çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda…