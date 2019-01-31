Son Dakika Haberleri: Şeytan Tozu'nun Gizemi

Şeytan Tozu'nun Gizemi

1 saat önce

Perutz'un halkı histeriye ve isyana sürükleyen bir laboratuvar deneyinin hummalı öyküsünü konu alan 1933 tarihli romanı, Almanya'da Nazilerin aynı yıl iktidara gelmesiyle yasaklanmıştı.

Şeytan Tozu'nun Gizemi, System.String[]

Leo Perutz'un Şeytan Tozu adlı yapıtı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisi'nde yerini aldı.

Kitlenin manipülasyonu üzerine ustaca yazılmış, 1930'ların başında geçen bu romanda yazar bizi gizemli bir eski dünya atmosferine buyur ediyor. Girdiği komanın ardından hastanede bilinci yerine gelen Dr. Amberg, Vestfalya'nın hâlâ feodal dönemi yaşayan uzak bir köyünde doktor olarak işe başladığını hatırlar. Hizmetine girdiği Baron von Malchin, Kutsal Roma İmparatorluğu'nu canlandırma düşleri kurmakta, hatta iktidarı devralacak bir veliaht yetiştirmektedir. Baronun Tanrı inancını dünyaya geri getirmek için laboratuvarda çavdar mahmuzundan damıttığı uyuşturucu ise köy halkını felaketin eşiğine getirmiştir. Amberg'in hatırladığı bütün bu olaylar gerçek midir? Yoksa doktorların ileri sürdüğü gibi komadayken gördüğü rüyalardan mı ibarettir?

Şeytan Tozu Zehra Aksu Yılmazer'in özenli çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:10 Kaynak: Bültenler

Roma, Vestfalya, İş Bankası, Güncel
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