Son Dakika Haberleri: Şeytana Uyan Papaz Kiliseden Atıldı

Şeytana Uyan Papaz Kiliseden Atıldı

22 dakika önce

ALMANYA'nın Bavyera eyaletindeki Mantel'de bulunan bir kilisede görev yapan 47 yaşındaki Papaz Armin S., vaftiz ve cenaze törenlerine katılmış gibi seyahat faturaları düzenledi.

Şeytana Uyan Papaz Kiliseden Atıldı, System.String[]
ALMANYA'nın Bavyera eyaletindeki Mantel'de bulunan bir kilisede görev yapan 47 yaşındaki Papaz Armin S., vaftiz ve cenaze törenlerine katılmış gibi seyahat faturaları düzenledi. Bu yolla toplam 40 bin Euro'yu kilisesinin kasasından almakla itham edilen papaz, mahkeme suçlu bulundu. Mahkeme papaza sekiz ay hapis cezası verdi.

CEMAAT PAPAZI İŞTEN ATTI

Papazın cezası ertelendi. Ancak kilise, sahte faturalarla 40 bin Euro'yu alan ve daha sonra bu parayı iade eden papaza acımadı. Kilise cemaati papazın işine son verdi. Papazın avukatı, müvekkillinin bundan sonra kilisede çalışamayacağını onun yerine insanlara psikolojik destek veren dernek ile kurumlarda görev yapacağını açıkladı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:40 

Bavyera, Güncel
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