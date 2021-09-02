Şeytanı Ararken Filmi - Son Dakika

Yönetmenliğini Faik Ahmet Akıncı'nın üstlendiği korku filmi Şeytanı Ararken, internette gördükleri bir köye şeytan aramaya giden bir grup gencin hikâyesini anlatıyor.

Metin, Doğuş, Kübra ve Can, aynı evde yaşayan üniversite öğrencileridir. İnternette dolaşırken bir köyde şeytanın olduğunu öğrenen Metin, şeytanı aramaya karar verir. Vakit kaybetmeden yola çıkan gençlere, arkadaşları Damla da eşlik eder. Şeytanı aramak için çıktıkları bu yolculukta gençler, şeytanın kendilerini beklediğinden bihaberdir.

Yönetmen: Ahmet Faik Akıncı

Senaryo: Doğuş Arslan

Oyuncular: Can Şallıoğlu, Metin Yüksel, Kübra Kadı, Damla Nur Yılmaz, Doğuş Arslan, Büşra Kaplan, Tuğçe Özal, Nehir Önder, Bilal Birdağ, Muammer Esen

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Şeytanı Ararken

Yapımcı Firma: Akıncı Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 15.10.2021

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