Şeytanın aklına gelmeyecek "İltica" oyunu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şeytanın aklına gelmeyecek 'İltica' oyunu - Son Dakika

Şeytanın aklına gelmeyecek "İltica" oyunu

7 saat önce

Alevi sünni provokasyonu yapıldığı iddialarını kullanarak kendisine Almanya kapısını açmak isteyen kişi, yalnız yaşayan annesinin kapısına "Geber Ermeni Dölü" yazdırdı, kapının önüne kurşun bıraktırdı.

Şeytanın aklına gelmeyecek

Alevi sünni provokasyonu yapıldığı iddialarını kullanarak kendisine Almanya kapısını açmak isteyen kişi, yalnız yaşayan annesinin kapısına "Geber Ermeni Dölü" yazdırdı, kapının önüne kurşun bıraktırdı.


Olay geçtiğimiz günlerde Tunceli'de yaşandı. Tunceli Pertek'te yalnız yaşayan 66 yaşındaki Kumru Akkaya'nın Almanya'da bulunan oğlu, iltica talebinin kabul edilmesi için şeytanın aklına gelmeyecek bir oyuna başvurdu. Akkaya'nın oğlu Yusuf İnan Akkaya, Yurdal Daş isimli akrabasını arayarak annesinin kapısının önüne "Geber Ermeni Dölü" şeklinde yazı yazmasını, kapısının önüne 1 adet uzun namlulu silah mermisi bırakmasını istedi.


Emniyetin titiz çalışması olayı aydınlattı


Yaşanan bu olayın ardından emniyet ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Olayın yaşandığı yerdeki kameraları inceleyen, delilleri toplayan ekipler, olayın faili Yurdal Daş'ı, anında yakaladı.


Gözaltına aldığı Yurdal Daş, ifadesinde olayın ayrıntılarını anlattı. Daş'ın ifadesinde, "Kumru Akkaya'nın Almanya'da bulunan oğlu ve aynı zamanda kayınbiraderim olan Yusuf İnan Akkaya, beni Almanya'dan aradı. Annesinin evinin önüne bir adet Kalaşnikof mermi bırakmamı ve kapıya da 'Geber Ermeni dölü' yazmamı istedi. Akkaya bunun Almanya'ya iltica etmesinde önemli olduğunu da söyledi. İfadesi alındıktan sonra Daş, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.


Boya bulundu


Bunun üzerine harekete geçen Yurdal Daş, Akkaya'nın belirttiği şekilde kapıya yazıyı yazdı ve mermi bıraktı. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, olayı Pertek'te bir restoranda garsonluk yapan Daş'ın yaptığını belirledi ve gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada da kapıya yazı yazarken kullanılan boya da bulundu.


Arama kaydı bulunuyor


Ayrıca olaya ilişkin Yurdal Daş ile Almanya'daki kız kardeşiyle yaptığı Whatsapp yazışmaları da zanlının telefonunda tespit edildi. Olayı azmettirdiği belirlenen Yusuf İnan Akkaya'nın 5 Şubat 2015'te Almanya'ya gittiği, halen orada olduğu ve hakkında bir adet arama kararı olduğu belirlendi. Olayı azmettiren Akkaya'nın Türkiye'de Alevi sünni provokasyonu yapıldığı, Alevi vatandaşların can güvenliği olmadığı iddialarını kullanarak Almanya'ya iltica etmek istediği belirlendi. - ANKARA

Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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