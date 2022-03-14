Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı - Son Dakika
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Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı

14.03.2022 09:40
Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik planlı faaliyet gerçekleştirdi. Yeniyapan köyü mevkiinde yapılan çalışmada bir otomobilde ve içerisinde bulunan H.D., O.K., H.Y.Ö. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin sigorta panosuna saklanan 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı. - SİVAS

Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı
Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı
Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı

YORUMLAR
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Sivas'ta otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı Sivas'ta otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı Aracın motor bölümünden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındılar Aracın motor bölümünden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındılar

Metamfetamin, Jandarma, Sigorta, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı - Son Dakika
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