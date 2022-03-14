Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı

14.03.2022 10:17

Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı

SİVAS - Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik planlı faaliyet gerçekleştirdi. Yeniyapan köyü mevkiinde yapılan çalışmada 58 ABZ plakalı otomobilde ve içerisinde bulunan H.D., O.K., H.Y.Ö. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin sigorta panosuna saklanan 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı.

Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı
Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı
Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı

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Metamfetamin, Jandarma, Sigorta, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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