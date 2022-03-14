Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı

SİVAS - Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik planlı faaliyet gerçekleştirdi. Yeniyapan köyü mevkiinde yapılan çalışmada 58 ABZ plakalı otomobilde ve içerisinde bulunan H.D., O.K., H.Y.Ö. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin sigorta panosuna saklanan 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı.