Şeytanın aklına gelmezdi, uyuşturucu tacirlerinin aklına geldi: Cips paketinde uyuşturucu gizlemişler - Son Dakika
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Şeytanın aklına gelmezdi, uyuşturucu tacirlerinin aklına geldi: Cips paketinde uyuşturucu gizlemişler

07.11.2022 10:24
Şeytanın aklına gelmezdi, uyuşturucu tacirlerinin aklına geldi: Cips paketinde uyuşturucu gizlemişler

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda cips paketine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda cips paketine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ il Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce yapılan takip ve çalışmalarda M.P. ve Ü.Y.'nin bulundukları araç tespit edilerek Elazığ- Diyarbakır karayolunda durdurulup arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda şüphelilerin çantalarında cips paketleri içerisinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şeytanın aklına gelmezdi, uyuşturucu tacirlerinin aklına geldi: Cips paketinde uyuşturucu gizlemişler - Son Dakika

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