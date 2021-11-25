Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi Filmi - Son Dakika

Küçük çaplı gangster olan Richard emekli olmadan önce son bir işi üstlenir. İşi rakip gansterlerin evinden para çalmaktır. Melvin. Museum of the Macabre için ünlü bir küratör olma hayalleri kuran isteksiz bir aile babasıdır. Cehennemin korlarından doğmuş bir vampir olan Masquerade'in kalıntıları yüzyıllar önce yok edilebilmiş midir? Cadılar Bayramı Gecesi'nde araların da kilometreler olan bu ikilinin yolları kesişecek. Her şey tehlikedeyken asırlık kötülüğe karşı savaşmak için birlikte çalışmak zorunda kalacaklar.

Yönetmen: Jess Norvisgaard

Senaryo: Jess Norvisgaard

Oyuncular: Bill Oberst Jr., Linnea Quigley, Kane Hodder, Mary Katherine O'Donnell, Kelley Wilson Robinson, Veronika Stoykova

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Good Things Devils Do

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: TME Films

Vizyon Tarihi: 26.11.2021

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