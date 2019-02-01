Son Dakika Haberleri: Şeytanın Büyüsü Filmi

Şeytanın Büyüsü Filmi

1 saat önce

Şeytanın Büyüsü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeytanın Büyüsü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Genç bir kadın olan Daniela, sanat ile ilgilenmektedir. Kendisine ait bir dünya kuran Daniela’nın yaşamı, avukattan aldığı bir haberle farklı bir hal alır. Daniela’ya, teyzesi Sofia’dan yüklü miktarda para ve bir ev kalmıştır. Kendisine kalan miras ile ne yapacağına karar veremeyen Daniela, şehir dışına çıkmanın kendisine iyi geleceğini düşünerek, eve gitmeye karar verir. Vakit kaybetmeden yola koyulan genç kadın, yeni bir yer görecek ve yeni insanlarla tanışacak olmasından dolayı oldukça heyecanlıdır. Ancak onu bekleyen şeyler, düşündüklerinin çok ötesindedir. Teyzesinin evine yerleştikten kısa bir süre sonra, tuhaf olaylarla karşı karşıya kalan Daniela, evde genç bir kıza ait olan bir günlük bulur. Genç kadın, günlüğü okumaya başlayarak, geçmişin kapılarının aralar ve geçmişin korkunç gerçekleri ile yüzleşmek zorunda kalır.


Yönetmen: Bidisha Chowdhury
Senaryo: Bidisha Chowdhury
Oyuncular: Jill Evyn, Lane Townsend, Jeremy Steven Walker, Emily Claeys, Pamela Finney, Sergio Alejandro, C.S. Boris, Anne Hallinan, Val Garrahan, Elise Scarlott, Dixon Phillips, Cole Panther, Warren Serkin, Camille Grenier, Mackenszie Drae, Bret Grantham, Cameron Mark Lewis, Cynthia Naylor Smyth
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Adaline
Yapımcı Firma: BeautifulCircle Productions
Yapım Yılı: 2015
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 15.02.2019

Şeytanın Büyüsü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:27 Kaynak: InterSinema.com

Genç, Sinema
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