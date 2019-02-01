Şeytanın Büyüsü Filmi

Genç
bir kadın olan Daniela, sanat ile ilgilenmektedir. Kendisine ait bir dünya kuran Daniela’nın yaşamı, avukattan aldığı bir haberle farklı bir hal alır. Daniela’ya, teyzesi Sofia’dan yüklü miktarda para ve bir ev kalmıştır. Kendisine kalan miras ile ne yapacağına karar veremeyen Daniela, şehir dışına çıkmanın kendisine iyi geleceğini düşünerek, eve gitmeye karar verir. Vakit kaybetmeden yola koyulan genç kadın, yeni bir yer görecek ve yeni insanlarla tanışacak olmasından dolayı oldukça heyecanlıdır. Ancak onu bekleyen şeyler, düşündüklerinin çok ötesindedir. Teyzesinin evine yerleştikten kısa bir süre sonra, tuhaf olaylarla karşı karşıya kalan Daniela, evde genç bir kıza ait olan bir günlük bulur. Genç kadın, günlüğü okumaya başlayarak, geçmişin kapılarının aralar ve geçmişin korkunç gerçekleri ile yüzleşmek zorunda kalır. Yönetmen:
Bidisha ChowdhurySenaryo:
Bidisha ChowdhuryOyuncular:
Jill Evyn, Lane Townsend, Jeremy Steven Walker, Emily Claeys, Pamela Finney, Sergio Alejandro, C.S. Boris, Anne
Hallinan, Val Garrahan, Elise Scarlott, Dixon Phillips, Cole Panther, Warren Serkin, Camille Grenier, Mackenszie Drae, Bret Grantham, Cameron Mark Lewis, Cynthia Naylor SmythFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
AdalineYapımcı Firma:
BeautifulCircle ProductionsYapım Yılı:
2015Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
15.02.2019Şeytanın Büyüsü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.