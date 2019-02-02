Şeytanın Kapısı Filmi
1 saat önce
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Rahip Thomas Riley ve Rahip John Thornton, Vatikan
tarafından bir olayı araştırmak için İrlanda’ya gönderilir. Rahibeler tarafından işletilen ve günah işleyen kızların kefaret ödemek için çalıştıkları Magdalen Çamaşırhaneleri’nde bulunan Meryem Ana
heykellerinden birinin kan ağladığına dair gelen haber üzerine bölgeye gelen rahipler, iddia edilenlerin gerçekliğini araştırmaya başlar. Anlatılan mucizeyi yakalama umudunu taşıyan Rahip Thornton, soruşturmayı kamera ile kaydetmeye başlar. Rahip Thornton, araştırma sırasında birçok tuhaf olaya şahit olsa da, anlattıkları bu konularda deneyimli bir rahip olan Thomas Riley’i ikna etmeye yeterli olmaz. Ancak manastırın bodrumunda 16 yaşında hamile bir kız olan Kathleen’i zincirlenmiş bir halde bulduklarında, soruşturma farklı boyutlara taşınmaya başlar. Rahipler, araştırmayı ilerlettikçe beklediklerinin de ötesinde korkunç gerçeklerle karşı karşıya kalır. Yönetmen:
Aislinn ClarkeSenaryo:
Aislinn Clarke, Martin Brennan, Michael B. JacksonOyuncular:
Lalor Roddy, Ciaran Flynn, Helena Bereen, Lauren Coe, Dearbhail Lynch, Carleen MelaughFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
The Devil's DoorwayYapımcı Firma:
23tenYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İrlanda, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
76 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
22.02.2019Şeytanın Kapısı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:47 Kaynak: InterSinema.com
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