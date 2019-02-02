Son Dakika Haberleri: Şeytanın Kapısı Filmi

Şeytanın Kapısı Filmi

1 saat önce

Şeytanın Kapısı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeytanın Kapısı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Rahip Thomas Riley ve Rahip John Thornton, Vatikan tarafından bir olayı araştırmak için İrlanda’ya gönderilir. Rahibeler tarafından işletilen ve günah işleyen kızların kefaret ödemek için çalıştıkları Magdalen Çamaşırhaneleri’nde bulunan Meryem Ana heykellerinden birinin kan ağladığına dair gelen haber üzerine bölgeye gelen rahipler, iddia edilenlerin gerçekliğini araştırmaya başlar. Anlatılan mucizeyi yakalama umudunu taşıyan Rahip Thornton, soruşturmayı kamera ile kaydetmeye başlar. Rahip Thornton, araştırma sırasında birçok tuhaf olaya şahit olsa da, anlattıkları bu konularda deneyimli bir rahip olan Thomas Riley’i ikna etmeye yeterli olmaz. Ancak manastırın bodrumunda 16 yaşında hamile bir kız olan Kathleen’i zincirlenmiş bir halde bulduklarında, soruşturma farklı boyutlara taşınmaya başlar. Rahipler, araştırmayı ilerlettikçe beklediklerinin de ötesinde korkunç gerçeklerle karşı karşıya kalır.


Yönetmen: Aislinn Clarke
Senaryo: Aislinn Clarke, Martin Brennan, Michael B. Jackson
Oyuncular: Lalor Roddy, Ciaran Flynn, Helena Bereen, Lauren Coe, Dearbhail Lynch, Carleen Melaugh
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Devil's Doorway
Yapımcı Firma: 23ten
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İrlanda, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 76 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 22.02.2019

Şeytanın Kapısı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:47 Kaynak: InterSinema.com

Vatikan, Sinema
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