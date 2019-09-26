"Seyyah"ın dünya prömiyeri 28 Eylül'de yapılacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), anlatımlı konser "Seyyah"ın dünya prömiyerini 28 Eylül'de yapacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, türkülerin özgün şekilde korunarak modern sentezle seslendirileceği anlatımlı konser "Seyyah" tek bölümden oluşuyor.

"Bavulda biriken türküler" sloganıyla hazırlanan eserde, Rumeli'den Erzurum'a kadar aşina olunan türküler ile onların acıklı ve sevinçli hikayeleri anlatılıyor.

Müzik düzenlemeleri ve aranjmanı Onur Altıparmak, librettosu ve rejisi Burak Ölmez'e ait eserin koreografisini Görkem Cengiz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yapıyor.

Konserde solist sopranolar Betül Uzunoğlu, Gamze Barhan, Ezgi Özer, tenorlar Dinçer Gökçe, Metin Bayram, Özer Öndeş ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Tuğba Akatay'a, SAMDOB orkestrası ve bale sanatçıları Hakan Aydemir ile Sıla Aşık eşlik edecek.

Eray Dönmez'in anlatıcı olarak katılacağı konserin dünya prömiyeri 28 Eylül'de, ikinci temsili ise 30 Eylül saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda yapılacak.