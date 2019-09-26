Son Dakika Haberleri: "Seyyah"ın dünya prömiyeri 28 Eylül'de yapılacak
Son Dakika Kültür Sanat Haber

"Seyyah"ın dünya prömiyeri 28 Eylül'de yapılacak

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), anlatımlı konser "Seyyah"ın dünya prömiyerini 28 Eylül'de yapacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), anlatımlı konser "Seyyah"ın dünya prömiyerini 28 Eylül'de yapacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, türkülerin özgün şekilde korunarak modern sentezle seslendirileceği anlatımlı konser "Seyyah" tek bölümden oluşuyor.

"Bavulda biriken türküler" sloganıyla hazırlanan eserde, Rumeli'den Erzurum'a kadar aşina olunan türküler ile onların acıklı ve sevinçli hikayeleri anlatılıyor.

Müzik düzenlemeleri ve aranjmanı Onur Altıparmak, librettosu ve rejisi Burak Ölmez'e ait eserin koreografisini Görkem Cengiz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yapıyor.

Konserde solist sopranolar Betül Uzunoğlu, Gamze Barhan, Ezgi Özer, tenorlar Dinçer Gökçe, Metin Bayram, Özer Öndeş ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Tuğba Akatay'a, SAMDOB orkestrası ve bale sanatçıları Hakan Aydemir ile Sıla Aşık eşlik edecek.

Eray Dönmez'in anlatıcı olarak katılacağı konserin dünya prömiyeri 28 Eylül'de, ikinci temsili ise 30 Eylül saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda yapılacak.

Samsun, Eylül, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 26 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Meteorolojiden sağanak uyarısı Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:33:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Seyyah"ın dünya prömiyeri 28 Eylül'de yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]