Seyyal Taner: Ne varsa eskilerde var
6 saat önce
Eski şarkıları seslendiren Taner, "Yeni şarkılara böyle eşlik edemiyorsunuz. Ne güzel şarkılar yapmışız, ne varsa, eskilerde var" dedi.
Eski şarkıları seslendiren Taner, "Yeni şarkılara böyle eşlik edemiyorsunuz. Ne güzel şarkılar yapmışız, ne varsa, eskilerde var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18
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