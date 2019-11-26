Son Dakika Haberleri: Seyyal Taner: Ne varsa eskilerde var
Son Dakika Magazin Seyyal Taner: Ne varsa eskilerde var - Son Dakika Magazin

Seyyal Taner: Ne varsa eskilerde var

6 saat önce

Eski şarkıları seslendiren Taner, "Yeni şarkılara böyle eşlik edemiyorsunuz. Ne güzel şarkılar yapmışız, ne varsa, eskilerde var" dedi.

Seyyal Taner: Ne varsa eskilerde var, System.String[]

Eski şarkıları seslendiren Taner, "Yeni şarkılara böyle eşlik edemiyorsunuz. Ne güzel şarkılar yapmışız, ne varsa, eskilerde var" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi
Genç oyuncu Taner Ölmez, Instagram hesabından sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü kutladı Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer'e İrem Sak'tan yorum: Ödülün tozunu almaya gelirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyyal Taner: Ne varsa eskilerde var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]