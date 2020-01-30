Bursa'da Bölge Adliye Mahkemesi önünde seyyar arzuhalcilik yapan vatandaş aracını bağlamaya gelen zabıtalara uzun süre direndi.



Uzun yıllardır adliyelerin önünde seyyar olarak arzuhalcilik yapan Emekli Polis Hasan Ülkü, çok defa ceza yazılmasına rağmen seyyar olarak bu işi yapmaya devam etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi önünde aracıyla seyyar olarak arzuhalcilik yapan vatandaşın aracı hakkında encümen kararıyla birlikte bağlama kararı çıktı. Aracını vermemek için uzun süre direnen Emekli Polis Hasan Ülkü, aracının çekiciye yüklenip bağlanarak götürülmesine uzun süre engel oldu. Polis ve zabıta ekiplerinin uzun süre dil döktüğü seyyar arzuhalci aracının içinde oturup eylemine devam etti. Ülkü, aracının çekiciye yüklenmesine engel olmak istedi. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen Ülkü'nün muayene günü geçmiş aracı çekiciye yüklenerek adliyenin önünden götürüldü. Zabıta ekipleri kendilerine zorluk çıkarttığı gerekçesiyle Hasan Ülkü'den şikayetçi olurken, yıllardır bu işi yaptığını öne süren Ülkü hakkını savunacağını söyledi. - BURSA