"Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı seyyar köprülerden kurmak üzere Gelibolu'daki 2'nci ve Kırklareli 'deki 5'inci Kolordudan yola çıkan birliklerimiz Bartın'a ulaştı. Köprülerin kurulumu en kısa sürede tamamlanacak."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar köprüleri Bartın'a ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.