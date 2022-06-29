Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar köprüleri Bartın'a ulaştı - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar köprüleri Bartın'a ulaştı

29.06.2022 18:48

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine gönderdiği seyyar köprülerin kente ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine gönderdiği seyyar köprülerin kente ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı seyyar köprülerden kurmak üzere Gelibolu'daki 2'nci ve Kırklareli'deki 5'inci Kolordudan yola çıkan birliklerimiz Bartın'a ulaştı. Köprülerin kurulumu en kısa sürede tamamlanacak."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar köprüleri Bartın'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar köprüleri Bartın'a ulaştı - Son Dakika
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