Seyyar kuyusunu il il gezdirip yöresel lezzeti herkese tattırıyor - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen Bitlis günlerine seyyar kuyusuyla gelen usta, yörenin meşhur et yemeği büryanı pişirip herkese tattırıyor.



Bitlis'in meşhur lezzeti büryanı orijinal lezzetiyle sunmak için kendine tamamen doğal taşlardan seyyar kuyu yaptıran Osman Soyubol, bu kuyuyu il il gezdirip Bitlis'in meşhur lezzetini Türkiye'ye tattırıyor. Bitlis tanıtım günleri münasebetiyle Bursa'da Çarşamba Pazarı'na gelen usta, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seyyar kuyusunda pişirdiği büryanı Bursalılara tattırdı. Stantlarda Bitlis'den gelen o yöreye ait hepsi doğal ürünler Bursalıların beğenisine sunuluyor. Bitlis'in bal, ceviz, inci kefali, elma, peynir ve mahalli yemeklerinin satıldığı stantlar Bursalılar tarafından büyük rağbet görüyor. Bitlis tanıtım günleri 12-16 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.



Özel yaptırtığı kuyusuyla il il gezip büryanı Türkiye'ye tattırdığını ifade eden Osman Soyubol, "Bünyan Bitlis'te yetişen keçi etinden olur, herkes bu lezzeti tatsın diye kendime 2 metre derinliği olan tuğladan seyyar kuyu yaptırdım. Bu kuyuyu her yere götürüp bu lezzeti orijinal şekliyle vatandaşlara sunuyorum" dedi. - BURSA