Son Dakika Haberleri: Seyyar Milli Piyango Satıcıları Dertli

Seyyar Milli Piyango Satıcıları Dertli

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesindeki seyyar Milli Piyango bileti satıcıları, zincir marketlerde ve PTT şubelerinde yılbaşı biletlerinin satılmasının işlerinin azalmasına yol açtığını söyledi.

Seyyar Milli Piyango Satıcıları Dertli, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesindeki seyyar Milli Piyango bileti satıcıları, zincir marketlerde ve PTT şubelerinde yılbaşı biletlerinin satılmasının işlerinin azalmasına yol açtığını söyledi.

Çeşme'de seyyar Milli Piyango bayiliği yaparak evlerinin geçimlerini sağlamaya çalışan seyyar bayiler, bilet satışlarının yoğunlaştığı yılbaşı çekilişlerinin biletlerinin zincir marketlerde, PTT şubelerinde satışa çıkarılmasının ve Sayısal Loto bayilerindeki makinelerden de Milli Piyango bileti çıkarılmasının işlerinin düşmesine neden olduğunu belirtti. Yazın güneş altında, kışın ise soğukta ve yağmurda bilet satarak evlerini geçindirmeye çalıştıklarını söyleyen seyyar Milli Piyango satıcıları, vatandaşlara çağrıda bulunarak yılbaşı çekiliş biletlerini zor şartlar altında çalışan seyyar bayilerden alıp kendilerine destek olunmasını istedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:54 Kaynak: İHA

PTT, Çeşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:21:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyyar Milli Piyango Satıcıları Dertli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]