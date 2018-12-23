Seyyar Milli Piyango Satıcıları Dertli
1 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesindeki seyyar Milli Piyango bileti satıcıları, zincir marketlerde ve PTT şubelerinde yılbaşı biletlerinin satılmasının işlerinin azalmasına yol açtığını söyledi.
İzmir
'in Çeşme
ilçesindeki seyyar Milli Piyango bileti satıcıları, zincir marketlerde ve PTT
şubelerinde yılbaşı biletlerinin satılmasının işlerinin azalmasına yol açtığını söyledi.
Çeşme'de seyyar Milli Piyango bayiliği yaparak evlerinin geçimlerini sağlamaya çalışan seyyar bayiler, bilet satışlarının yoğunlaştığı yılbaşı çekilişlerinin biletlerinin zincir marketlerde, PTT şubelerinde satışa çıkarılmasının ve Sayısal Loto bayilerindeki makinelerden de Milli Piyango bileti çıkarılmasının işlerinin düşmesine neden olduğunu belirtti. Yazın güneş altında, kışın ise soğukta ve yağmurda bilet satarak evlerini geçindirmeye çalıştıklarını söyleyen seyyar Milli Piyango satıcıları, vatandaşlara çağrıda bulunarak yılbaşı çekiliş biletlerini zor şartlar altında çalışan seyyar bayilerden alıp kendilerine destek olunmasını istedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:54 Kaynak: İHA
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