Son Dakika Haberleri: Seyyar Ozan Kamberi'den türkülerle babalar günü kutlaması
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Seyyar Ozan Kamberi'den türkülerle babalar günü kutlaması

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen kendisini "seyyar ozan" olarak niteleyen Kamber Biçici, Babalar Gününü türkülerle kutladı.

Seyyar Ozan Kamberi'den türkülerle babalar günü kutlaması, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen kendisini "seyyar ozan" olarak niteleyen Kamber Biçici, Babalar Gününü türkülerle kutladı.
İslahiye Demokrasi Meydanındaki esnaf çay ocağı önünde toplanan vatandaşlarla bir araya gelen 5 çocuk babası 65 yaşındaki Biçici, 50 yıldır hem saz çalıyor hem de türkü söylüyor.
Geçimini il ve ilçeleri gezip saz çalarak sağlayan Biçici, Aşık Mahzuni Şerif türkülerini dinleye dinleye içinde bir heves oluştuğunu ve saz çalmaya başladığını söylüyor.

Halk ozanlığı yaparken şimdilerde kendisini seyyar ozan olarak nitelendirdiğini anlatan Biçici, Babalar Günü için de türküler söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:01 Kaynak: AA
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