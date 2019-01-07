Son Dakika Haberleri: Seyyar Sandık Eve Geliyor

Seyyar Sandık Eve Geliyor

1 saat önce

Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa mahküm olan seçmenlerin 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde seyyar sandık uygulamasından faydalanabilmeleri için müracaatlar 4 Ocak'ta başladı.

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Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa mahküm olan seçmenlerin 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde seyyar sandık uygulamasından faydalanabilmeleri için müracaatlar 4 Ocak'ta başladı.

Seyyar sandık uygulaması, bu seçimde de birçok engelli ve hasta seçmenin oy kullanabilmesine imkan sağlayacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle sandık başına gidemeyecek olan seçmenin oy kullanabilmesi için ilk 24 Haziran 2018 seçimlerinde hizmete geçen seyyar sandık uygulaması, 31 Mart'taki mahalli idareler seçimi'nde de uygulanacak. Seyyar sandık hizmetinden faydalanmak için başvurular 4 Ocak'ta başladı. Son müracaat tarihi ise 17 Ocak 2019 Perşembe günü.

Uygulamadan faydalanmak isteyen seçmenler adına bir yakınının, seyyar sandık kurulu talep formuyla birlikte ilçe seçim kurulu'na veya ilçe seçim kurulu'na gönderilmek üzere muhtarlıklara başvurması gerekiyor.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimde iradesini sandığa yansıtacak olan seçmenler, aynı tarihler arasında askıda kalacak olan seçmen listelerinden de adreslerini kontrol edip, güncelleyebilecek.

Her vatandaşın oyunun eşit öneme sahip olduğuna vurgu yapan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımızın da, en temel vatandaşlık haklarından biri olan oy kullanma hakkına her zaman saygı duyduk. Bu yüzden seyyar sandık uygulamasını başlatarak, her vatandaşımızın iradesini sandıkta göstermesini hedefledik" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Politika
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