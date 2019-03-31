Son Dakika Haberleri: Seyyar Sandık Hasta ve Engelli Seçmenin Ayağına Gitti

Seyyar Sandık Hasta ve Engelli Seçmenin Ayağına Gitti

1 saat önce

- Seçim görevlilerinin seyyar sandıkları evlere getirmeleri Hasta ve yaşlı vatandaşların evlerinde oy kullanma detayları Oyunu kullanan vatandaşlardan Dürdane Türk ile röportaj SİVAS - Sivas'ta hastalığı ve engeli nedeniyle sandığa gidemeyen 67 seçmen, evlerine getirilen seyyar sandık...

- Seçim görevlilerinin seyyar sandıkları evlere getirmeleri
Hasta ve yaşlı vatandaşların evlerinde oy kullanma detayları
Oyunu kullanan vatandaşlardan Dürdane Türk ile röportaj
SİVAS - Sivas'ta hastalığı ve engeli nedeniyle sandığa gidemeyen 67 seçmen, evlerine getirilen seyyar sandık sayesinde vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:44 Kaynak: AA

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