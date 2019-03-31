Seyyar Sandık Hasta ve Engelli Seçmenin Ayağına Gitti

- Seçim görevlilerinin seyyar sandıkları evlere getirmeleri Hasta ve yaşlı vatandaşların evlerinde oy kullanma detayları Oyunu kullanan vatandaşlardan Dürdane Türk ile röportaj SİVAS - Sivas'ta hastalığı ve engeli nedeniyle sandığa gidemeyen 67 seçmen, evlerine getirilen seyyar sandık...

- Seçim görevlilerinin seyyar sandıkları evlere getirmeleri

Hasta ve yaşlı vatandaşların evlerinde oy kullanma detayları

Oyunu kullanan vatandaşlardan Dürdane Türk ile röportaj

SİVAS - Sivas'ta hastalığı ve engeli nedeniyle sandığa gidemeyen 67 seçmen, evlerine getirilen seyyar sandık sayesinde vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

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