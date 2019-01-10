Seyyar Sandık İçin Başvurular 17 Ocak'ta Sona Erecek

Yerel seçimde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için oluşturulacak seyyar sandıklara yönelik 4 Ocak'ta başlayan başvurular, 17 Ocak'ta sona erecek.

Yerel seçimde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için oluşturulacak seyyar sandıklara yönelik 4 Ocak'ta başlayan başvurular, 17 Ocak'ta sona erecek.



Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine göre, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 17 Ocak'a kadar ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvuru yapılacak.



Talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilecek. Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenlerden yeniden sağlık raporu istenmeyecek.



Sağlık raporlarında yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, yatağa bağımlılığın kalıcı olup olmadığı, yatağa bağımlılığın süresi belirtilecek.



Raporlar, ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenecek, tereddüt halinde barkod kontrolü ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılacak.



Seyyar sandık kurulu seçmen listelerine, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenler kaydedilebilecek. Seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydedilen seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği seçimleri için oy kullanabilecek ancak muhtar, ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamayacak.



Görme ve işitme engelli seçmenler, sadece bu engelleri nedeniyle seyyar sandık kurulu seçmen listesine eklenemeyecek.



Köy ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenler seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacak.



Bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı ise 30 olarak belirlendi. Bu sayının üzerinde seyyar sandık belirleme yetkisi ise ilçe seçim kurulu başkanına ait olacak.



Öte yandan YSK tarafından, mahalli idareler seçimi için 4 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri de 17 Ocak Perşembe saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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