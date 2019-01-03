Son Dakika Haberleri: Seyyar Sandık İçin Başvurular Yarın Başlıyor

Seyyar Sandık İçin Başvurular Yarın Başlıyor

1 saat önce

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Hatice Yakar, ağır hastalığı ya da engelli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için başvuruların yarın başlayacağını bildirdi.

Seyyar Sandık İçin Başvurular Yarın Başlıyor, System.String[]
Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Hatice Yakar, ağır hastalığı ya da engelli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için başvuruların yarın başlayacağını bildirdi.


Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), okullarda kurulacak sandıklara gidemeyecek durumda olanlar için seyyar sandık hizmeti sunacağını hatırlattı.

Sunulan hizmetin engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirten Yakar, şunları kaydetti:

"Hastalığı ve engellilik durumu bulunan vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulunun yayımladığı seyyar sandık kurulu talep formu ile sandığın evine gelmesini talep edebilecek. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için 4-17 ocak tarihleri arasında yakınları tarafından bağlı bulundukları muhtarlıklara giderek ilçe seçim kuruluna verilmek üzere seyyar sandık talep formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Kütahya, Türkiye Sakatlar Derneği, Güncel
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