Seyyar Sandık Obezite Hastasının Ayağına Gitti

Düzce'de yaşayan obezite hastası Habibe Kaynak, seyyar sandıkta oy kullandı.

Düzce'de yaşayan obezite hastası Habibe Kaynak, seyyar sandıkta oy kullandı.



Ağa Mahallesi 1950. Sokak'ta eşi Sefer Kaynak ile yaşayan ve obezite hastası olan Habibe Kaynak, yakınlarının yardımıyla seyyar sandık talebinde bulundu.



Kaynak, İlçe Seçim Kurulu'nun oluşturduğu heyetin işlemi anlatması ve eşinin de yardımıyla 8801 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Oy zarfını seyyar sandığa atan Kaynak, oyunun hayırlı olmasını diledi.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaynak, seçimin tüm dünyaya hayırlı olmasını ifade ederek "Allah razı olsun, bu hizmet çok güzel. Yürüyemediğim için geldiler, oyumu burada kullandım." diye konuştu.



Sefer Kaynak da, "Hanımım hiç kalkamıyor, Allah razı olsun bu hizmeti sağlayanlardan. Ayağımıza kadar geldiler, eşim oyunu kullandı." ifadelerinde bulundu.



Öte yandan, Kaynaşlı ilçesinde de 2 yaşlı evlerinde seyyar sandık vasıtasıyla oylarını kullandı.



Düzce merkezde 34, ile genelinde ise oluşturulan seyyar sandıklar 48 kişinin ayağına gitti.

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