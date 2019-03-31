Son Dakika Haberleri: Seyyar Sandık" Vatandaşın Ayağına Gitti

Seyyar Sandık" Vatandaşın Ayağına Gitti

41 dakika önce

İstanbul Şişli'de oy kullanmaya gidemeyen hasta ve engelli 46 kişi, seçim görevlilerince evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı.

Seyyar Sandık
İstanbul Şişli'de oy kullanmaya gidemeyen hasta ve engelli 46 kişi, seçim görevlilerince evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı.

Şişli İlçe Seçim Kurulu görevlileri, Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 85 yaşındaki Keriman Fenerci'nin evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri getirdikleri taşınabilir kabini Fenerci'nin yatağının üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Fenerci, oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Keriman Fenerci'nin birlikte yaşadığı kızı Meral Fenerci, "Devletin bize sağlamış olduğu demokratik özgürce seçme ve seçilme hakkını kullanma imkanını bize sağladığı için teşekkür ederiz. İnşallah memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olur." dedi.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında, ilçede seçim kurulu görevlileri polis gözetiminde, 8801 ve 8802 numaralı iki seyyar sandığı, 46 hasta ve engelli vatandaşın evine götürerek, oy kullanmalarını sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel
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