Seyyar Sandıklarla Oy Kullandılar
36 dakika önce
ZONGULDAK'ta engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.
ZONGULDAK'ta engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı. Zonguldak
genelinde 452 bin 3 seçmen için kurulan bin 625 sandıkta saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı. Bahçelievler
ve Tepebaşı
mahallelerinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandıkların kurulduğu okullara geldi. Zonguldak Valisi ve eşi Esma Bektaş ile birlikte Fener Anadolu Lisesi
'nde oyunu kullandı.
İl Seçim Kurulu tarafından oluşturulan seyyar sandık ekibi, engeli ve rahatsızlıkları nedeniyle evden çıkamayan seçmenlerin evlerine gitti. Bedensel engelli Hüseyin Abacı(63) evinde oyunu kullandı. Evinin duvarına asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın fotoğrafının altında oyunu kullanan Hüseyin Abacı, görevlilere teşekkür etti. Rahatsızlığı nedeniyle evde oyunu kullanan Şaban Taşdemir (80), seçimlerine ülkeye hayırlı olmasını dilediğini söyledi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:44 Kaynak: DHA
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