Son Dakika Haberleri: Seyyar satıcı cezadan kurtulmak için 'kimliğim yok' dedi
Son Dakika Güncel Seyyar satıcı cezadan kurtulmak için 'kimliğim yok' dedi

Seyyar satıcı cezadan kurtulmak için 'kimliğim yok' dedi

1 saat önce

Karaman'da zabıta ekiplerinin hakkında tutanak tutup, idari para cezası uygulamak için kimliğini istediği seyyar satıcı Ahmet Özbek, ekiplere kimliğinin yanında olmadığını söyledi.

Karaman'da zabıta ekiplerinin hakkında tutanak tutup, idari para cezası uygulamak için kimliğini istediği seyyar satıcı Ahmet Özbek, ekiplere kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Özbek, kimlik tespiti için çağrılan polislere, 500 lira ceza yazacaksınız diye korkumdan yanımda kimliğim yok, dedim itirafında bulundu. Özbek hakkında hazırlanan tutanağın, 'idari para cezası' olarak uygulanıp, uygulanmayacağı belediye encümeni tarafından değerlendirilecek.

Karaman Belediyesi zabıta ekipleri, bugün kentin en işlek caddelerindeki seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı. Kıyafet satan 2 seyyar satıcı, yanlarında kimlik bulunmadığını söylemesi üzerine ekipler polis çağırdı. Kimlik tespiti için polisin gelmesi üzerine seyyar satıcılardan Ahmet Özbek, zabıta ve polise, nüfus cüzdanının yanında olduğunu itiraf etti. Seyyar satıcılık yaptığı için ceza kesileceği korkusuyla kimliğinin olmadığını söylediğini belirten Özbek, "Yalan söyledim biliyor musun Ceza yazacaksınız doğru mu Cezayı ödeyemeyeceğim için de kimliğim yok dedim" dedi.

Para cezası uygulanmaması için zabıta ekiplerini ikna etmeye çalışan Özbek, "3 çocuğum var, evim kira, ne olur idare edin. 500 lira ceza yazacaksınız. Yazacağınız cezayı ödeyemem, o para benim ev kiram. 500 lira ceza yazacaksınız diye korkumdan yanımda kimliğim yok, dedim. Yazdığınız cezayı ödeyemiyorum. 6 ay boyunca sigortalı bir işe girdim; fakat paramı zamanında alamadım bu işi yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Zabıta ekipleri, Özbek'in seyyar satıcılık yaptığı yönünde hakkında tutanak hazırladı. Hazırlanan tutanağın idari para cezasına dönüşüp, dönüşmeyeceği belediye encümeni tarafından değerlendirilerek, karara bağlanacağı belirtildi. Diğer seyyar satıcı ise kimlik tespitinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Seyyar satıcı cezadan kurtulmak için 'kimliğim yok' dedi

Karaman, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:33 Kaynak: DHA
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