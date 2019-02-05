Seyyar Satıcı Gibi Apartmanlara Girip Hırsızlık Yaptılar

İZMİT'te seyyar satıcı gibi davranarak girdikleri apartmanlardaki daireleri soyan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.

İZMİT'te seyyar satıcı gibi davranarak girdikleri apartmanlardaki daireleri soyan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.



İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi'nde 21 Ocak günü, bir apartmana seyyar satıcı gibi giren kimliği belirsiz kişiler kapısını açtıkları daireden 15 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. 29 Ocak günü de aynı mahallede başka apartmandaki daireden gerçekleştirilen hırsızlık olayında 3 bin 500 TL değerinde para ve ziynet eşyası çalındı.



2 olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, 2 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını belirledi. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakası da tespit edildi. Takibe alınan otomobil Derince ilçesinde durduruldu. F.K. (28), eşi Ç.K. (26), H.A.A. (23), eşi H.A.(25) ve kuzenleri G.S.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerden F.K.'nın benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu, daha önce işlediği bir suçtan dolayı da polis tarafından arandığı, H.A.'nın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum izni alıp ayrıldığı ancak geri dönmeyerek firar ettiği ortaya çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, görüntü almak isteyen gazetecilere küfredip, tekme atmaya çalıştı.



- Kocaeli

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