Seyyar satıcı tablasıyla 7 bin TL'lik çikolata hırsızlı

DİYARBAKIR'da Toptancılar Sitesi'ne kimliği belirsiz kişi, bir iş yerinin önündeki 7 bin TL değerindeki çikolata ürünlerini seyyar satıcı tablasına koyup üzerini de çarşafla örterek çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Bir kişi, seyyar satıcı tablasıyla toptan satış yapan iş yerinin önündeki üzeri muşambayla kapatılan çikolata ürünlerinin yanına geldi. Şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra muşambayı kaldırıp ürünleri tablaya koyduktan sonra üzerine çarşaf örtüp bölgeden ayrıldı. Çalınan ürünlerin piyasa değerinin 7 bin TL olduğu belirtilirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.İş yeri sahibi olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.