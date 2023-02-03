Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı - Son Dakika
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Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı

03.02.2023 17:49

Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı Malatya'da zabıtalarla tartışan seyyar satıcı pompalı tüfekle 4'ü zabıta 7 kişiyi yaraladı.

Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı

MALATYA - Malatya'da zabıtalarla tartışan seyyar satıcı pompalı tüfekle 4'ü zabıta 7 kişiyi yaraladı.

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre bölgede aracıyla satış yapan seyyar satıcı A.K.'ye zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Ekiplerin uyarısı sonrası bölgeyi terk etmeyen A.K. ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bölgeden ayrılan A.K. daha sonra geldiği olay yerinde aracında aldığı pompalı tüfekle zabıtaların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu zabıtalardan A. T. G., F. Ş., H. K., K. T. ile bölgedeki bir çay ocağında bulunan müşterilerden H K., H.H., A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi.

Yaralarılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ekipler şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Meydanı, Malatya, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı - Son Dakika
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