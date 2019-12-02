Son Dakika Haberleri: Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı
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Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri bir seyyar satıcıya düzenlediği operasyonda 90 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirdi.

Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri bir seyyar satıcıya düzenlediği operasyonda 90 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha araştırmasından İstanbul ve Mardin'den getirilen kaçak cep telefonları Kahramanmaraş'ta piyasa sürdüğü tespit edilen şüpheli sahsı takibe aldı. Ekipler, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Sosyete Pazarı'nda seyyar tezgah açan ve ikinci el telefon alıp sattığı imajı veren Ö.Y isimli şahsın tezgahının zulasında gizlenmiş ve piyasa değeri yaklaşık 90 bin lira olan sıfır kutulu 25 adet telefon ele geçirdi. 91 adet cep telefonu aksesuarı da ele ile birlikte ele geçirilirken şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:09 Kaynak: İHA
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Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı!
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