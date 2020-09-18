Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi - Son Dakika

Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi

Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi Taşlı sopalı kavgada kan döküldü: 7 yaralı Esenyurt'ta zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar birbirine girdi.

Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi

Taşlı sopalı kavgada kan döküldü: 7 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar birbirine girdi. Mallara el koymak isteyen zabıta ekiplerine karşılık veren seyyar satıcılar birbirine girdi. Olayda biri zabıta memuru 7 kişi yaralanırken, polis çok sayıda gözaltı yaptı.

Olay saat 15: 00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 869 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekipleri iki kamyon içinde sebze meyve satan seyyar satıcılara denk geldi. Ekipler bu mallarına el koymak istedi ancak seyyar satıcılar mallarını vermek istemediler. Bu sırada zabıta ile seyyar satıcılar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Taşların sopaların uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Kavgada biri zabıta 7 kişi yaralanırken, olay yerine hızlı bir şekilde gelen polis çok sayıda gözaltı yaptı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yaralanan zabıta memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi

Esenyurt, Seyyar, Zabıta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor Trump: Nisan 2021'e dek her Amerikalı'ya yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı
Al Ahli, Josef de Souza transferi nedeniyle Beşiktaş'a dava açıyor Al Ahli, Josef de Souza transferi nedeniyle Beşiktaş'a dava açıyor         
00:01
Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı         
23:19
Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu         
22:47
İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor         
21:53
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu         
21:43
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
Galatasaray, Roma'nin gündemindeki Marcao için 20 milyon euro istiyor Galatasaray, Roma'nin gündemindeki Marcao için 20 milyon euro istiyor         
17:31
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 00:08:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei