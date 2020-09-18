Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi: 7 yaralı - Son Dakika

Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi: 7 yaralı

Esenyurt'ta zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar birbirine girdi.

Esenyurt'ta zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar birbirine girdi. Mallara el koymak isteyen zabıta ekiplerine karşılık veren seyyar satıcılar birbirine girdi. Olayda biri zabıta memuru 7 kişi yaralanırken, polis çok sayıda gözaltı yaptı.

Olay saat 15: 00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 869 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekipleri iki kamyon içinde sebze meyve satan seyyar satıcılara denk geldi. Ekipler bu mallarına el koymak istedi ancak seyyar satıcılar mallarını vermek istemediler. Bu sırada zabıta ile seyyar satıcılar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Taşların sopaların uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Kavgada biri zabıta 7 kişi yaralanırken, olay yerine hızlı bir şekilde gelen polis çok sayıda gözaltı yaptı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yaralanan zabıta memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi: 7 yaralı

Esenyurt, Seyyar, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi: 7 yaralı - Son Dakika

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