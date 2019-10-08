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Son Dakika 3. Sayfa Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

1 saat önce

Van'da seyyar satıcılarla ilgili denetim yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri saldırıya uğradı.

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı, System.String[]

Van'da seyyar satıcılarla ilgili denetim yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Seyyar satıcıların taşlı saldırısında 2 zabıta memuru hafif şekilde yaralanırken, zabıta araçlarının camları kırıldı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki seyyar satıcıların kaldırım ve park işgaline karşı faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine sorumluluk alanı olan ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda da kent estetiğini ve huzurunu bozan seyyar satıcılara müdahalede bulunan zabıta ekipleri, denetimler sırasında bir grup seyyar satıcı tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda 2 zabıta memuru hafif şekilde yaralanırken, bazı zabıta araçlarında ise hasar oluştu.


Saldırıya rağmen ilk günkü aşkla görevlerinin başında olduklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, kentte seyyar satıcı kültürünü bertaraf edene kadar çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi. - VAN

Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:26 Kaynak: İHA
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