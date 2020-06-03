Seyyar satıcıları engellemek için kordonlu önlem - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kırsal Ortaoba Mahallesi'nden gelerek kaldırımları işgal eden onlarca satıcı, zabıtanın uyarılarına karşı tezgahlarını kaldırmadı. Zabıta görevlileri ise, tezgahlara müdahale yerine kordon oluşturarak alışveriş yapılmasını engelledi. Satış yapamayan satıcılar, toplanmak zorunda kaldı.

Türkiye genelinde normalleşme sürecinin başlamasının ardından Balıkesir'in Edremit'in ilçesi kırsal Ortaoba Mahallesi'nde yaşayan köylüler, ilçenin çeşitli yerlerinde tezgahlar kurmaya başladı. Edremit en işlek caddelerine gelen onlarca satıcı, kaldırımlarda satış yapmaya başladı. Caddede trafik akışı kitlenirken, alışveriş yapan vatandaşlar da kalabalık gruplar oluşturdu. Zabıta tarafından uyarılan satıcılar ise satış yapmayı sürdürdü. Cadde trafiğe kapatılırken, bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Zabıta ise, tezgahlarını toplamayan satıcılara müdahale etmek yerine, tezgah önlerinde kordon oluşturdu ve vatandaşların alışveriş yapmasını engelledi. Satış yapamayan seyyar satıcılar ise, tezgahlarını toplamak zorunda kaldı.

'LÜTFEN TEDBİRLERE UYALIM'

Edremit Belediyesi 'nden yapılan açıklamada, koroanvirüse karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Edremit Belediyesi olarak, Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan koronavirüs önlemlerini birebir uygulamaktayız. Edremit'te yarmayol olarak bilinen sokak dar ve tek yönlü bir yol. Kaldırımlara vatandaşlar tarafından kurulan seyyar tezgahlar bölgede pazar var imajı yaratmış, yol yaya ve araç trafiğine kapanacak duruma gelmiştir. Ayrıca çok yoğun insan kalabalığı oluşmuştur. Zabıta ekiplerimizde oradaki satıcılara toparlanmaları için süre vermiş ve satışları engellemiştir. 'Koronavirüs bitti, rahatız' diye bir durum yok. Bütün halkımızı önlemlere uymaları ve hassasiyetlerini devam ettirmeleri konusunda dikkatli olmalıdır. Bölgemizin turistik olması nedeniyle ilçeye yeni girişler olmaktadır. Lütfen başta sosyal mesafe olmak üzere koronavirüs tedbirlerine uyalım."

- Edremitbalıkesir