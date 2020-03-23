Seyyar satıcıların Edirne'ye girmesi yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyyar satıcıların Edirne'ye girmesi yasaklandı - Son Dakika

Seyyar satıcıların Edirne'ye girmesi yasaklandı

7 saat önce

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında il dışından gelen her türlü seyyar satıcının kente girmesi yasakladı.

Seyyar satıcıların Edirne'ye girmesi yasaklandı, System.String[]

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında il dışından gelen her türlü seyyar satıcının kente girmesi yasakladı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha ekledi.

Vatandaşları salgından korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla, şehir dışından gelen her türlü seyyar satıcının kente girişi yasaklandı.

Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak, satışa sunulan mallara da el konulacak.


Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesapları ile hoparlöründen sık sık anons yapılıyor.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:28 Kaynak: AA

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