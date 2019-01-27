Seyyar Satıcıların Sopalı Kavgası Kamerada
16 dakika önce
ADANA'da bir grup seyyar satıcı, alacak verecek tartışması nedeniyle sopalarla kavga etti.
ADANA'da bir grup seyyar satıcı, alacak verecek tartışması nedeniyle sopalarla kavga
etti.
Olay, Seyhan
ilçesindeki Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden bir grup seyyar satıcı tartışmaya başladı. Taraflar olay yerine arkadaşlarını da çağırınca tartışma büyüdü. Seyyar satıcılar birbirlerine tekme tokat saldırmaya başladı. Kavgada sopaların da kullanıldığı görüldü. Kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:37 Kaynak: DHA
Seyyar Satıcıların Sopalı Kavgası Kamerada
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