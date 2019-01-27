Son Dakika Haberleri: Seyyar Satıcıların Sopalı Kavgası Kamerada

Seyyar Satıcıların Sopalı Kavgası Kamerada

16 dakika önce

ADANA'da bir grup seyyar satıcı, alacak verecek tartışması nedeniyle sopalarla kavga etti.

Seyyar Satıcıların Sopalı Kavgası Kamerada, System.String[]
ADANA'da bir grup seyyar satıcı, alacak verecek tartışması nedeniyle sopalarla kavga etti.

Olay, Seyhan ilçesindeki Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden bir grup seyyar satıcı tartışmaya başladı. Taraflar olay yerine arkadaşlarını da çağırınca tartışma büyüdü. Seyyar satıcılar birbirlerine tekme tokat saldırmaya başladı. Kavgada sopaların da kullanıldığı görüldü. Kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

kavga, Adana, Güncel
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