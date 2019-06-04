Son Dakika Haberleri: Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada
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Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

55 dakika önce

SAMSUN'da, seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı.

Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada, System.String[]
SAMSUN'da, seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı 
Olay, dün İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:56 Kaynak: DHA
Samsun, Zabıta, Güncel
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