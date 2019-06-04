Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada
55 dakika önce
SAMSUN'da, seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:56 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
Olay, dün İlkadım
ilçesi İstiklal Caddesi
'nde meydana geldi. Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Samsun
TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor
Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar
Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek
AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz