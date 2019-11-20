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Seyyar satıcının evini kundakladılar

6 saat önce

Seyyar satıcının evini kundakladılarŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yalnız yaşayan Ahmet Beşmiş'in (64) evi, çıkan yangında küle döndü.

Seyyar satıcının evini kundakladılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yalnız yaşayan Ahmet Beşmiş'in (64) evi, çıkan yangında küle döndü. Polis, evin kundaklanarak yakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Ahmet Beşmiş'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak ev kullanılmaz hale geldi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, evin kapısının arkadan kilitli olduğunu, pencere camının kırıldığını belirledi. Polis, evin kundaklandığı ihtimali üzerinde durarak, araştırmalarını bu yönde yapıyor.

Yangın haberini alır almaz eve koşan Ahmet Beşmiş de Evde tek başına yaşıyorum. Evime penceremi kırarak girmişler. Demir kapı arkadan sürgülenmiş. Kişi ya da kişiler evi ateşe verip çıkmışlarö dedi.

Seyyar satıcının evini kundakladılar

Siverek, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
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