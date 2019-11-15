Son Dakika Haberleri: Seyyar satıcının gözünün yaşına bakmadılar
Son Dakika 3. Sayfa Seyyar satıcının gözünün yaşına bakmadılar - Son Dakika

Seyyar satıcının gözünün yaşına bakmadılar

7 saat önce

Iğdır'da bir seyyar satıcıya müdahale eden zabıta, satıcının yalvarmasına rağmen gözünün yaşına bakmadı.

Seyyar satıcının gözünün yaşına bakmadılar, System.String[]

Iğdır'da bir seyyar satıcıya müdahale eden zabıta, satıcının yalvarmasına rağmen gözünün yaşına bakmadı.


Iğdır merkez İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan bir vatandaş, Iğdır Belediyesi zabıta ekipleri ile karşılaştı. Yaklaşık 200 kilogram ceviz ile arabaya el koymak isteyen zabıta ile satıcı arasında arbede çıktı. Seyyar satıcıdan alınan araba ve cevizler zabıta ekipleri tarafından zabıta müdürlüğüne götürüldü. Araba üzerindeki cevizleri kapının önüne döktükten sonra arabayı parka götürmek isteyen zabıtaya vatandaşlar ve satıcı tekrar müdahale etti. Zabıtaya yalvararak direnmeye çalışan satıcının sinir krizi geçirdiğini gören vatandaşlar olaya müdahil olunca arbede büyüdü. Yaşanan arbede üzerine yetersiz kalan zabıta ekiplerine polis destek verdi. Arbede büyüyünce kalabalığı dağıtmak için polis ekipleri biber gazı kullandı. Polisin müdahale etmesi üzerine zabıta ekipleri seyyar satıcının araba ve cevizlerine el koydu.


Vatandaşlar zabıtaya tepki gösterirken, seyyar satıcı ise "Hepiniz rüşvet yiyorsunuz" dedi. - IĞDIR

Zabıta, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
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