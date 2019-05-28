Seyyar satıcının kullandığı tüp parladı: 1 yaralı
2 saat önce
Malatya'da tüpten sızan gazın alev alması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:15 Kaynak: AA
'da tüpten sızan gazın alev alması sonucu 1 kişi yaralandı. Battalgazi
ilçesi Zafer Mahallesi
Sağlık Caddesi'nde kurulan semt pazarındaki tezgahında pişmiş mısır satan Talip Y, tezgahın altında bulunan piknik tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yaralandı.
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