Seyyar satıcının Türk bayrağı hassasiyeti
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir seyyar satıcı, çöp konteynerinde bulduğu büyük Türk bayrağını aracına aldı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:15 Kaynak: AA
'nın Gölbaşı ilçesinde bir seyyar satıcı, çöp konteynerinde bulduğu büyük Türk bayrağını aracına aldı. Örencik
Mahallesi'nde ikamet eden seyyar satıcı Faruk Karan, bir sitenin alt yolundaki çöp konteynerinde yaklaşık 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı buldu.
Hassasiyetinden ötürü bayrağı aracına yerleştiren Karan, Türk bayrağını çöp konteynerinde görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Karan, çektiği fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak durama tepki gösterdi.
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