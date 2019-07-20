Son Dakika Haberleri: Seyyar satıcının Türk bayrağı hassasiyeti
Son Dakika Güncel Haber

Seyyar satıcının Türk bayrağı hassasiyeti

44 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir seyyar satıcı, çöp konteynerinde bulduğu büyük Türk bayrağını aracına aldı.

Seyyar satıcının Türk bayrağı hassasiyeti, System.String[]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir seyyar satıcı, çöp konteynerinde bulduğu büyük Türk bayrağını aracına aldı.
Örencik Mahallesi'nde ikamet eden seyyar satıcı Faruk Karan, bir sitenin alt yolundaki çöp konteynerinde yaklaşık 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı buldu.
Hassasiyetinden ötürü bayrağı aracına yerleştiren Karan, Türk bayrağını çöp konteynerinde görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Karan, çektiği fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak durama tepki gösterdi.
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanırdı CHP Sözcüsü Öztrak'tan 11'inci Kalkınma Planı eleştirisi: Bu plan iflasın ifadesi Tecavüz zanlısı profesörün iddianamesinde sürpriz tanık Rum gazetesi vahşeti manşetine taşıdı: Türkler yakalandı ve infaz edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 19:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyyar satıcının Türk bayrağı hassasiyeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]